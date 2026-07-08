Швыдкой: в запретах в культуре есть «элемент шизофрении»
Блогерша Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии
Вышел трейлер фильма «Дюна-3»
Джон Гудман и Уилла Фитцджеральд присоединятся к Бри Ларсон в хорроре «Скелеты»
Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян
Госдума приняла закон о диджитализации «Почты России»
Стали известны номинанты на «Эмми». Среди них — Коннор Сторри, Гэри Олдман и Зендая
Минкульт предложил увеличить лимит «Пушкинской карты»
В Москве стартовал фестиваль тенниса
Суд оставил в силе закон, лишивший Электрозавод охранного статуса
Лупита Нионго раскритиковала Гомера за скудное раскрытие женских персонажей
Еврейский музей представит выставку работ Рембрандта в партнерстве с Эрмитажем
В парке «Краснодар» открыли «Грот»
Рейчел Зеглер и Пенн Бэджли сыграют в триллере «Соглашение о неразглашении»
В Москве открылась регистрация на второй ночной велофестиваль
Создатели «Аватара: Легенда об Аанге» работают над новыми проектами
Любовь Аксенова в роли графа Монте-Кристо в женском обличье в трейлере драмы «Холод»
Новый ГОСТ рекомендует не делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет
Ученые: средний уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое за 50 лет
The Telegraph: ФИФА и УЕФА не планируют в ближайшее время снимать бан с российских команд
В Сокольниках появится тренировочная база ФК «Спартак-Москва»
В московских ресторанах теперь можно «попробовать на вкус» любимые книги
Похищение богатырских детей в тизере мультфильма «Три богатыря и гуси-лебеди»
В России появятся вакцины от аллергии на кошек и собак
Гарри Стайлз попал в Книгу рекордов Гиннесса за серию из 12 концертов на «Уэмбли»
Анна и Михаил: составлен рейтинг самых популярных имен новорожденных в Москве
Создатель «Клана Сопрано» снимет фильм о тайной программе ЦРУ
9 июля в Москве можно будет увидеть соединение Венеры и голубой звезды Регул

В итальянской деревне ввели штрафы за ношение купальников в общественных местах

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: James Wheeler/Unsplash

В рыбацкой деревне Варенна в Италии ввели штрфы за ношение купальников в общественных местах. Об этом сообщило издание il Messaggero.

За ношение купальных костюмов и плавок, а также за обнаженный торс горожанам и туристам придется заплатить от 50 до 200 евро. Раздеваться разрешено только на пляжах и на прогулочных судах.

С помощью нового запрета местные власти решили дисциплинировать туристов. Те вели себя невоспитанно и беспокоили жителей деревни, которые хотели покоя и тишины. Всего в Варенне живет окло 650 человек.

Дресс-код стал не единственным способом борьбы с негативными эффектами туризма. Гидам запретили использовать громкоговорители в деревне, а туристическим группам — собираться на узких улочках. Сами группы отныне могут включать не более 25 человек.

Расскажите друзьям