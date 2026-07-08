В итальянской деревне ввели штрафы за ношение купальников в общественных местах

В рыбацкой деревне Варенна в Италии ввели штрфы за ношение купальников в общественных местах. Об этом сообщило издание il Messaggero.
За ношение купальных костюмов и плавок, а также за обнаженный торс горожанам и туристам придется заплатить от 50 до 200 евро. Раздеваться разрешено только на пляжах и на прогулочных судах.
С помощью нового запрета местные власти решили дисциплинировать туристов. Те вели себя невоспитанно и беспокоили жителей деревни, которые хотели покоя и тишины. Всего в Варенне живет окло 650 человек.
Дресс-код стал не единственным способом борьбы с негативными эффектами туризма. Гидам запретили использовать громкоговорители в деревне, а туристическим группам — собираться на узких улочках. Сами группы отныне могут включать не более 25 человек.