Швыдкой: в запретах в культуре есть «элемент шизофрении»

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой раскритиковал в интервью РБК запреты, которые вводят в России по отношению к фильмам и книгам.
Он сказал, что ограничения на информацию, связанную с военными действиями, оправданны, но во всем остальном есть «элемент шизофрении». «Даже я не догадывался о том количестве рекомендаций, запретов, законов, которые существуют», — отметил экс-министр культуры.
С многочисленными запретами он столкнулся, когда выпускал в прокат проект «Театр в кино». Его третий сезон завершался опереттой «Принцесса цирка», которая идет в Московском театре мюзикла с пометкой 6+. Однако Минкульт выдал прокатное удостоверение с возрастным ограничением 18+. Поводом послужил куплет, в котором поется: «Выпьем до дна бочку белого вина».
После обращения Швыдкого в РКН эксперты нашли еще несколько проблем — момент, где герои чокаются, и сцена с поцелуем. Первую проблемы устранили, но из-за наличия второй картине поставили возрастное ограничение в 16+.
«Мужчина и женщина должны целоваться так, чтобы это не вызывало эротических чувств. В связи с тем, что у нас все-таки идет борьба за демографию и всем говорят: „Женитесь в школе“, то вообще научить детей целоваться, перед тем как они начнут рожать детей, все-таки имеет какой-то смысл», — считает спецпредставитель президента.
Он также рассказал, как в одной из детских библиотек запретили среди прочих книги Омара Хайяма, потому что персидский поэт положительно относился к вину и женщинам.
Швыдкой считает, что введенные запреты вряд ли скажутся на воспитании детей. «Чтобы ребенок сумел различать добро и зло, ему нужно показать и то и другое. Иначе ничего не получается. Понимаете, если с этой точки зрения запретов подходить вообще к литературе, то детям нельзя читать Библию, Ветхий Завет», — аргументирует он.
Ранее многочисленные запреты в кино раскритиковал режиссер Алексей Герман-мл. Он призвал государство на плодить органы, контролирующие кинематограф. По словам кинематографиста, из-за растущей зарегулированности российские режиссеры уже не понимают, какие темы им разрешено затрагивать.