Швыдкой: в запретах в культуре есть «элемент шизофрении»

«Мужчина и женщина должны целоваться так, чтобы это не вызывало эротических чувств. В связи с тем, что у нас все-таки идет борьба за демографию и всем говорят: „Женитесь в школе“, то вообще научить детей целоваться, перед тем как они начнут рожать детей, все-таки имеет какой-то смысл», — считает спецпредставитель президента.