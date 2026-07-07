В Москве снесут кинотеатр «Минск». На его месте построят жилой комплекс

В Москве снесут кинотеатр «Минск», возведенный в 1970-х в стиле советского модернизма. Об этом сообщил телеграм-канал «Стройки — и точка».
По информации источника, на месте кинотеатра на Можайском шоссе появится жилой комплекс площадью более 34 тыс. квадратных метров. Почти 20 тыс. «квадратов» будут занимать жилые помещения.
Кинотеатр «Минск» построили в 1972 году по тому же типовому проекту, который использовали при строительстве снесенного кинотеатра «Витязь» в Беляево. «Минск» работал вплоть до 2005 года. Его кинозал мог вместить 1200 человек.
Городские власти собирались реконструировать здание, но этого так и не произошло. В 2013 году постройку купила компания «Альфа Проджект», принадлежащая структурам, связанным с экс-главой «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым.