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В Москве снесут кинотеатр «Минск». На его месте построят жилой комплекс

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Стройки — и точка»/Telegram

В Москве снесут кинотеатр «Минск», возведенный в 1970-х в стиле советского модернизма. Об этом сообщил телеграм-канал «Стройки — и точка».

По информации источника, на месте кинотеатра на Можайском шоссе появится жилой комплекс площадью более 34 тыс. квадратных метров. Почти 20 тыс. «квадратов» будут занимать жилые помещения.

Кинотеатр «Минск» построили в 1972 году по тому же типовому проекту, который использовали при строительстве снесенного кинотеатра «Витязь» в Беляево. «Минск» работал вплоть до 2005 года. Его кинозал мог вместить 1200 человек.

Городские власти собирались реконструировать здание, но этого так и не произошло. В 2013 году постройку купила компания «Альфа Проджект», принадлежащая структурам, связанным с экс-главой «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым.

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