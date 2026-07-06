В Италии студенты сконструировали самый большой в мире бумажный самолетик

В итальянском городе Пиза студенты сконструировали и запустили самый большой в мире бумажный самолетик. Об этом сообщил New Atlas.
Самолетик назвали Icarus. Размах его крыльев составляет 20,04 метра, длина — 7 метров, а вес достигает 28,49 кг. Модель создали по логике, близкой к настоящей авиационной инженерии.
На работу ушло около 300 кг бумаги двух типов плотности и около 60 кг клея Vinavil Pro. Студенты работали над конструкцией Icarus на протяжении месяцев, добиваясь стабильности полета и эффективности.
В результате Icarus пролетел 59 метров, побив рекорд самолетика из Брауншвейгского технологического института, созданного в 2013 году. Специалисты Книги рекордов Гиннесса зафиксировали достижение 25 июня на выставке We Make Future в Болонье.