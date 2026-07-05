Мадонна впервые попала в глобальный чарт Spotify с сольным треком

Мадонна впервые за 44-летнюю карьеру оказалась в глобальном чарте Spotify с сольным треком «Danceteria».
Песня дебютировала на 60-й позиции, сообщил проект Chart Data в соцсети Х. Композиция достигла более 1,8 млн прослушиваний.
Сингл входит в новый альбом певице «Confessions II» (2026). «Danceteria» — это название нью-йоркского ночного клуба, работавшего в 1980–1986 годах. В нем начиналась карьера Мадонны.
Недавно Мадонна выступила против работы с нейросетями в искусстве. По ее словам, это противоположно настоящему творчеству.