Мадонна впервые попала в глобальный чарт Spotify с сольным треком

Сингл входит в новый альбом певице «Confessions II» (2026). «Danceteria» — это название нью-йоркского ночного клуба, работавшего в 1980–1986 годах. В нем начиналась карьера Мадонны.



Недавно Мадонна выступила против работы с нейросетями в искусстве. По ее словам, это противоположно настоящему творчеству.