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Начались съемки последней части «Форсажа»

Афиша Daily
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Фото: Universal Pictures

Вин Дизель сообщил о начале съемок фильма «Форсаж навсегда», премьера которого запланирована на 17 марта 2028 года. Это будет 11-я и заключительная часть франшизы боевиков, стартовавшей с фильма «Форсаж» в 2001 году.

«Я на съемочной площадке. Люди трудятся не покладая рук. Я хотел уделить секунду, чтобы сказать спасибо. Вы — лучшие фанаты в мире. Последние три с половиной года мы усердно работали, чтобы сделать финал по-настоящему впечатляющим», — сказал Дизель в своих соцсетях.

Видео: @vindiesel

Над сценарием последней части франшизы работает Майкл Лесли, известный по «Голодным играм». Действие фильма вернется к истокам: уличным гонкам и автомобильной культуре.

Кроме того, уже в разработке находятся четыре сериала по вселенной «Форсажа». Один из них покажут на платформе Peacock. Другие пока находятся на разных стадиях разработки, ими занимается студия Universal Television. 

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