Начались съемки последней части «Форсажа»

«Я на съемочной площадке. Люди трудятся не покладая рук. Я хотел уделить секунду, чтобы сказать спасибо. Вы — лучшие фанаты в мире. Последние три с половиной года мы усердно работали, чтобы сделать финал по-настоящему впечатляющим», — сказал Дизель в своих соцсетях.