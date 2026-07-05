Аномальная жара в Европе привела к 4000 преждевременных смертей за неделю

В Бельгии с 18 по 29 июня преждевременно скончались 1 200 человек, говорится в отчете Министерства здравоохранения страны. 530 граждан были старше 85 лет. Среди населения моложе 65 лет зафиксировано 180 летальных случаев. «Такая смертность во время аномальной жары беспрецедентна для нашей страны», — говорится в заявлении министерства. В Нидерландах из-за жары погибли около 480 человек, в основном это были люди старше 80 лет.