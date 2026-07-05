Аномальная жара в Европе привела к 4000 преждевременных смертей за неделю

Июньская жара во Франции, Бельгии и Нидерландах привела к преждевременной смерти как минимум 3 700 человек. Об этом пишет Reuters.
С 20 по 28 июня в Европе установилось аномальное тепло, которое стало рекордным за всю историю наблюдений. Это привело к массовым отключениям света, разрушению дорог и рельсов, больницы не справлялись с потоком пациентов. Ученые уверены, что причиной такого повышения температур стало изменение климата.
Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что преждевременно скончались 2 025 человек. Основной удар пришелся на людей старше 45 лет.
С 22 по 28 июня смертность на дому выросла на 91%. Летальные случаи фиксировались в домах престарелых и больницах. Власти считают, что финальные цифры будут выше.
В Бельгии с 18 по 29 июня преждевременно скончались 1 200 человек, говорится в отчете Министерства здравоохранения страны. 530 граждан были старше 85 лет. Среди населения моложе 65 лет зафиксировано 180 летальных случаев. «Такая смертность во время аномальной жары беспрецедентна для нашей страны», — говорится в заявлении министерства. В Нидерландах из-за жары погибли около 480 человек, в основном это были люди старше 80 лет.
Жара в Европе еще сохраняется, только волна экстремального зноя сместилась в центральную и восточную части континента. «Афиша Daily» поговорила с теми, кто застал экстремальный зной, и спросила у климатолога, ждать ли такое в России.