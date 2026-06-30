«Голова плавилась»: как Европа переживает аномальную жару и ждет ли это Россию

Жара — тихая убийца
Европу накрыла жара — одна из самых сильных за всю историю метеонаблюдений. Сразу в нескольких странах температура воздуха обновила рекорд: в Германии она прогрелась до 41,7 градусов Цельсия, в Великобритании — до 37,3, в Чехии — до 41,1, в Польше — до 40, во Франции — до 44,3.
С 21 июня в Европе зарегистрировали более 1300 смертей, связанных с высокими температурами, рассказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он назвал жару «тихим убийцей», отметив, что европейские дома, школы и рабочие места просто не были рассчитаны на подобный климат.
С начала аномальной погоды во Франции утонули около 74 человека, трое детей погибли в автомобилях, в Италии пять человек умерли от теплового удара. Власти Испании предполагают, что более 200 недавних смертей в стране могут быть связаны с жарой. Большинство погибших — люди старше 65 лет. При этом число случаев смерти дома выросло почти на 40%.
«Все потное и мокрое»
«Я была в Париже, Дюссельдорфе, Кельне и сейчас нахожусь в Амстердаме. Самая сильная жара была именно в Париже и Дюссельдорфе, причем в Париже ощущалось даже жарче. А вот в Нидерландах сейчас очень комфортно — около 20–23 градусов, вечером даже ходила в джинсовке. Поскольку я не местная, мне сложно сказать, что именно делают власти. Читала, что Deutsche Bahn [немецкое метро] разрешила отменять поездки из-за жары и возвращает деньги за билеты.
Ездила в Дюссельдорф на концерт Макса Коржа, и там был лютый треш — в хорошем и плохом смысле. На входе у нас забрали воду, хотя обещали, что ее можно будет пронести. Потом сам Макс сказал, что этого не знал, и попросил всех спокойно подходить за бесплатной водой. Были шланги и распылители, которыми можно было охлаждаться — это реально спасало.
Я впервые за долгое время купила веер — незаменимая вещь. Плюс SPF, головной убор, очки, минимум одежды и старалась больше времени проводить в тени. Видно, что людям дискомфортно, они сами в шоке от такой жары. Очень многие ходят с веерами, маленькими вентиляторами с разбрызгивателями, с бутылками воды. И что самое классное — практически в любом заведении тебе бесплатно нальют воды: стоят либо краники, либо графины, можно спокойно пополнить запас жидкости».
«Это реально была очень сильная жара. Но надо понимать, что одинаковая температура в разных странах ощущается совершенно по-разному. В Будапеште было очень жарко, в Германии полегче, а вот в Париже — просто ****** [жесть].
С Дубаем это вообще тяжело сравнивать. Во-первых, совершенно разный климат. Во-вторых, когда приезжаешь в Дубай, ты готов к этой температуре и знаешь, как с ней бороться. Можешь почти все время находиться в зданиях. Там вся инфраструктура построена так, чтобы как можно меньше быть на улице: такси, торговые центры, кондиционеры — все работает. Перебежки между зданиями небольшие, и это вообще не проблема.
В Европе все наоборот. Приезжаешь в Париж — город мечты, город любви, архитектуры, истории. Люди летят со всего мира, тратят огромные деньги и совесть не позволяет просидеть это время в номере. Поэтому выбора нет — приходится идти по улицам. При этом в старых домах кондиционеров почти нет. Даже в брендовых магазинах на Елисейских Полях внутри было очень жарко. Видно, что системы охлаждения просто не справлялись. Все — и продавцы, и посетители — в **** [шоке].
Эта жара для европейцев — нонсенс. Никто ее не ожидал. Может, люди послушали новости и подумали: «Ну жара и жара». Нет, ***** [блин]. Она реально такая. Супержесткая. И деваться от нее совершенно некуда.
В Будапеште мне стало настолько плохо возле парламента, что я лег на траву и это было единственное место, где чувствовалась хоть какая-то прохлада. И просто уснул часа на два. Голова уже плавилась, организм сам выключился. То же самое произошло в Париже. Нашел маленький парк, лег на землю в тени и снова уснул. Никто меня не трогал. Потому что вокруг было много таких же людей. Всем было одинаково ***** [плохо].
Честно говоря, я почти не заметил какой-то особой помощи от властей. Да, закрывали парки, некоторые достопримечательности, везде висели предупреждения о жаре. Но бесплатной воды или какой-то организованной поддержки я не видел. По всему Парижу стоят конструкции с кранами и распылителями холодной воды, но может они всегда были. Люди пили, умывались, набирали бутылки, полностью мочили одежду, волосы, поливали детей. Возле них всегда были очереди.
Фонтаны тоже были заполнены людьми — и маленькими детьми и мужиками с пивом. Молодежь прыгала в городские каналы, хотя вода там выглядела ужасно грязной. Все постоянно перебегали от одного участка тени к другому. Если где-то было одно дерево, под ним обязательно стояли люди.
Еще я случайно обнаружил вентиляционные решетки метро. Из них шел мощный поток холодного воздуха. Я встал сверху, и этот воздух задувал под футболку и шорты. Потом специально ходил по городу и искал такие места. Сначала люди смотрели странно, а потом сами подходили, вставали рядом и охлаждались. Самое сильное ощущение — жара как будто всех объединила. Ты видишь, что всем людям на улице тяжело: и мне, и чуваку напротив, и женщине, которая стоит через дорогу».
«С жарой плохо. Воду вроде раздают на некоторых станциях, к тому же у нас в метро есть питьевые фонтанчики, люди ими активно пользуются. Некоторые министерства перевели сотрудников на удаленку. Еще у нас много открытых бассейнов и купален, и в выходные там просто жесть — людей очень много.
Есть озеро Балатон, и там тоже был кошмар: температура воздуха доходила до 40 градусов, а вода прогрелась почти до 30–35. Сейчас у нас объявлена третья степень жары. Премьер-министр призвал помогать бездомным — разрешать им заходить в кафе и другие заведения, чтобы попить воды и умыться. Не знаю, насколько это реально работает, но такие рекомендации были. Сама я спасаюсь просто: сижу либо под кондиционером, либо в воде. Находиться на улице сейчас практически невозможно — все потное и мокрое».
Почему жара пришла в Европу
Одной из причин стал эффект «теплового купола» — области высокого давления, которая удерживает раскаленный воздух над Европой. Под ним воздух дополнительно нагревается и не позволяет образовываться облакам, из-за чего солнце еще сильнее раскаляет поверхность. Именно поэтому температура во многих странах уже неделю держится около 40 градусов Цельсия.
Ученые подчеркивают, что дело не только в «тепловом куполе». По данным World Weather Attribution (WWA), огромное влияние здесь оказали изменения климата, вызванные выбросами парниковых газов при сжигании угля, нефти и газа.
Исследователи подсчитали, что если бы аналогичная погодная ситуация произошла в 2003 году, температура была бы примерно на 2 градуса Цельсия ниже. Другими словами, получается, что природное погодное явление наложилось на уже потеплевший климат, что сделало жару рекордной.
«Это самая сильная и продолжительная волна жары, которая когда-либо обрушивалась на столь обширный регион Европы», — сказал доктор Теодор Кипинг, исследователь экстремальных погодных явлений из Имперского колледжа Лондона и участник проекта WWA.
Особую опасность представляют теплые ночи. Обычно после захода солнца организм успевает охладиться, но сейчас температура остается высокой даже ночью. В сочетании с повышенной влажностью это увеличивает риск теплового удара, обезвоживания и осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у пожилых людей и людей с хроническими болезнями.
Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что Европа — самый быстро нагревающийся континент на планете. Средняя температура здесь растет примерно в два раза быстрее, чем в мире. Поэтому волны жары, которые еще несколько десятилетий назад считались редкими событиями «раз в поколение», сегодня становятся практически ежегодным явлением.
Как себе помочь
«Старайтесь не находиться на улице в пик жары, планируйте дела на утро или вечер. Важно пить достаточно жидкости, лучше всего — воду, потому что в жару мы теряем больше жидкости, сосуды расширяются, давление может падать, и можно потерять сознание.
Если все-таки нужно быть на улице, лучше использовать легкий головной убор, перемещаться по теневой стороне и, если есть возможность, заходить в помещения хотя бы каждые 15 минут. Не стоит бояться кондиционеров. При первых признаках теплового удара необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно опасно это состояние для детей».
Может ли такое ожидать Россию
«Волны жары были всегда, но сейчас они стали гораздо чаще. Если в XIX веке такие события случались раз в 50 лет, то сейчас — раз в 5–10 лет. Главный эффект глобального потепления не столько в росте температуры на один-два градуса, сколько в том, что периоды жары становятся более частыми и более продолжительными. Это важно для человека: несколько дней жары еще терпимы, неделя уже тяжелая, две недели — еще хуже.
Поскольку глобальное потепление доказано как прежде всего антропогенное, связанное со сжиганием ископаемого топлива, и понятно, что только к концу века мы где-то откажемся от ископаемого топлива, то это будет дальше развиваться. То есть частота еще увеличится довольно существенно.
В умеренных широтах это связано с потеплением Арктики и изменением атмосферной циркуляции, из-за чего волны холода и жары стали глубже и продолжительнее. В Европе дополнительно происходит смещение границ атмосферных ячеек, и все чаще туда приходит очень теплый воздух, в том числе из Сахары. Поэтому температуры в 40 градусов становятся более частыми и длительными.
При этом для России такой сценарий напрямую не характерен. Затяжные +40 в Москве мы не ожидаем, потому что заносы очень горячего воздуха из Сахары сюда происходят редко. Но это не означает, что рисков нет. Для юга европейской части России одной из главных угроз становятся засухи и нехватка воды летом, а для крупных городов — эффект «острова тепла», когда из-за асфальта, зданий и нехватки зелени температура в городе может быть на несколько градусов выше, чем показывают метеостанции».