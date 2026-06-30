«Голова плавилась»: как Европа переживает аномальную жару и ждет ли это Россию

При этом для России такой сценарий напрямую не характерен. Затяжные +40 в Москве мы не ожидаем, потому что заносы очень горячего воздуха из Сахары сюда происходят редко. Но это не означает, что рисков нет. Для юга европейской части России одной из главных угроз становятся засухи и нехватка воды летом, а для крупных городов — эффект «острова тепла», когда из-за асфальта, зданий и нехватки зелени температура в городе может быть на несколько градусов выше, чем показывают метеостанции».