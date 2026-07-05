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В Институте русистики назвали пять самых длинных слов в русском языке

Афиша Daily
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Фото: Emmanuel Ikwuegbu/Unsplash

В русском языке есть пять самых длинных слов, в которых от 29 до 55 букв. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Института русистики.

Лингвисты рассказали, что долгое время самым длинным словом русского языка считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий», состоящее из 35 букв. Оно относится к старинной официально-деловой лексике. «В XVIII–XIX веках подобные формы использовались как подчеркнуто почтительные обращения к высокопоставленным лицам», — отметили в Институте русистики.

С развитием науки появились новые слова, которые можно назвать самыми длинными в русском языке. В их числе — «водогрязеторфопарафинолечение» (29 букв), обозначающее комплекс лечебных процедур, и название одного из направлений специальной педагогики — «тифлосурдоолигофренопедагогика» (30 букв).

«Особый интерес представляют химические термины. Поскольку название вещества должно максимально точно отражать его строение, слова нередко оказываются очень длинными. Среди известных примеров — „гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин“ состоящее из 50 букв», — рассказали специалисты.

Самым длинным зафиксированным словом русского языка на сегодняшний день считается «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», в нем 55 букв. Слово обозначает патент на химическое соединение.

Лингвисты добавили, что, если учитывать все возможные образования, то длина слова может быть практически неограниченной. Например, сложные числительные или технические термины могут состоять из десятков и даже сотен букв. По этой причине ученые обычно рассматривают реально зафиксированные слова, встречающиеся в словарях, научных публикациях, патентах и других авторитетных источниках.

Ранее в Институте русистики рассказали, зачем в русском языке нужна буква «ё». По данным филологов, она защищает точность речи и сохраняет смысл текста.

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