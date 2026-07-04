«Какое то дурное, странное»: вышел тизер мистического анимационного фильма «Непокой»

Кинокомпания «Про:взгляд» поделилась с «Афишей Daily» тизером анимационного фильма Леонида Шмелькова «Непокой». Лента выходит в российский прокат 30 июля.
«Непокой» — дебютный полный метр Шмелькова. Его короткометражные работы не раз участвовали в крупнейших международных фестивалях и получали награды, в том числе на Берлинале.
По сюжету Яша вместе с другом Бернаром сворачивает с трассы и останавливается на ночь в провинциальном отеле «Роза». Утром оказывается, что покинуть гостиницу невозможно. Ее постояльцы ведут себя все более странно, а затем начинают бесследно исчезать.
Режиссер описывает фильм как «смесь фильмов Дэвида Линча с „Днем сурка“». Вдохновением для сценария стали рассказ Хулио Кортасара «Захваченный дом» и древнегреческий миф об Одиссее, оказавшемся в плену у нимфы Калипсо.
Действие картины разворачивается в безымянной российской глубинке, которую Шмельков называет «метафорической Тверской областью». Отель становится замкнутым пространством между сном и реальностью, где привычные законы времени перестают работать, а абсурд постепенно превращается в источник тревоги.
«Это история про то, как человек попадает в обстоятельства, которые он не может изменить и из которых не может выбраться. Это чувство запертости, когда пространство вокруг тебя сжимается. Тем не менее мы старались сделать кино, полное абсурдного, висельнического юмора, потому что иногда смех — единственный способ справиться с непокоем», — говорит режиссер.
Фильм создан в технике ротоскопии, однако видеоматериал настолько переработан, что превратился в авторский визуальный стиль Шмелькова. За звуковое оформление отвечали сам режиссер, композитор Алексей Айги и музыка Сергея Курехина, придающая происходящему еще более гипнотическое звучание.
Премьера «Непокоя» состоялась на Московском международном кинофестивале в 2025 году. Картина также участвовала в программах Суздальского фестиваля анимации и Большого фестиваля мультфильмов.