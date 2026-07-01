8 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в июле

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«Легенды леса»
С 2 июля
Папа, сын и дед отправляются в лес на востоке Франции, чтобы терпеливо понаблюдать за дикими животными. Больше всего им хочется увидеть глухаря, но за ним, возможно, придется доехать аж до Норвегии.
Величественно снятая киносказка, без пяти минут линчкор о том, что совы не те, кем кажутся, — даром, что эта картина позиционируется как документальная и даже завоевала «Сезар» в соответствующей категории. Режиссер Венсан Мюнье — прославленный фотограф дикой природы, поэтому не приходится сомневаться в том, что лес в его объективе получился таким манящим, каким вы его никогда не увидите в реальной жизни. То, насколько интересно слушать его разговоры с родственниками, — под вопросом, но в таком кино все диалоги не грех и продремать.
«Кодекс Данте»
С 9 июля
Грабители-гопники (Оскар Айзек, Джерард Батлер и другие), будто сбежавшие из фильма Гая Ричи, пытаются похитить аутентичную рукопись Данте Алигьери по заказу мафиози (Джон Малкович). Со своими трудностями сталкивается и сам средневековый поэт Данте Алигьери (тоже Айзек), когда из родной Флоренции его изгоняет папа римский (снова Батлер).
Дичайший микс из гангстерского и исторического кино с абсолютно безумным актерским ансамблем (это мы еще не упомянули Галь Гадот, Джейсона Момоа, Аль Пачино и Мартина Скорсезе), которое сперва стало жертвой беспрецедентного слива на торренты (просмотровка оказалась в открытом доступе еще до мировой премьеры), а после заплевалось критиками в Венеции. Впрочем, на работы художника и режиссера байопиков про художников Джулиана Шнабеля всегда стоит обращать внимание, да и среди критиков были исключения — например, наш спецкор Денис Виленкин присудил этому «кино редкого таланта» лучшую оценку за весь фестиваль.
«Живая ярость»
С 9 июля
Дочь немого слесаря (Се Мяо) похищают торговцы людьми с целью переправить на аналог острова Эпштейна близ неназванного восточно-азиатского мегаполиса. Разумеется, герой в ту же секунду встает на тропу войны, вооружившись ударными инструментами, чтобы до умопомрачения хрустеть черепами и хлюпать кровью бесчисленных злодеев.
Главная гонконгская экшн-сенсация сезона, поставленная опытным боевым хореографом Кэндзи Танигаки и похожая на растянутую до двух часов ту самую сцену драки из «Олдбоя». Соответственно, для драматической глубины «Олдбоя» места здесь едва ли хватило, и для кого-то это будет существенным минусом, а для кого-то (например, подавляющего большинства критиков и фестивальных отборщиков) — жирнейшим плюсом.
«Долина улыбок»
С 9 июля
Физрук устраивается в школу в «самой счастливой итальянской деревне», только чтобы с ужасом обнаружить, что счастьем местные жители обязаны загадочному «святому мальчику». Тот устанавливает связь с миром мертвых, которые забирают все несчастье себе — явно не забесплатно.
Третья полнометражная картина итальянского хоррормейкера Паоло Стрипполи («Дожди», «Классическая история ужасов»). Предыдущие два фильма получили скорее сдержанные отзывы, зато новый угодил аж в программу Венецианского кинофестиваля. Фанатам жанра приготовиться: есть шанс открыть новое знаковое имя среди европейских кинематографистов.
«Зловещие мертвецы: Пекло»
С 16 июля
Молодая вдова приезжает в загородный дом семьи мужа, чтобы проработать травму утраты. Все идет не по плану, когда родственники один за другим тоже умирают и возвращаются с того света в виде кровожадных, глумливых мертвецов.
Пора это сказать: «Зловещие мертвецы» — абсолютно надуманная франшиза. Своим успехом оригинальная трилогия Сэма Рейми обязана вовсе не (лавкрафтовскому) лору или идее, по сути укладывающейся в два слова из названия, а тому факту, что оригинальный фильм снимал 20-летний режиссер, который хотел любой ценой побить все рекорды омерзительности кровавых спецэффектов. В 2013 году Феде Альварес фактически снял ремейк оригинального фильма с модным на тот момент гендерным реверсом, а в 2023-м Ли Кронин не придумал ничего лучше, чем залить рекордными кубометрами крови не хижину в лесу, но многоквартирный дом.
Кажется, Рейми-продюсер решил больше не мудрить и просто давать голливудский бюджет любому подающему надежды дебютанту, чтобы и тот попробовал свои силы. Нынешние «Зловещие мертвецы: Пекло» — второй фильм Себастьена Ваничека, автора довольно невыносимого ужастика про пауков, захватывающих панельку. А через два года планируются к выходу уже отснятые (!) «Зловещие мертвецы: Гнев» от подающего надежды режиссера «Ограбления по-аризонски». Проблема этого франшизного масштабирования в том, что именно голливудский бюджет всех новых «Зловещих мертвецов» делает чересчур пластиковыми, да и любой случайный дебютант далеко не обязательно обладает тем же глумливым чувством юмора, которым известен Рейми. Словом, надежд мало как никогда, но и впечатления от пиковых серий франшизы до сих пор так сильны, что эффективность нового хоррора непременно придется проверять на себе.
«Это хит!»
С 16 июля
Неудачливый свадебный певец (Пол Радд) в один из рабочих вечеров случайно знакомится с поп-звездой (Ник Джонас), затесавшейся среди гостей и напрашивающейся исполнить дуэтом пару песен. Каково же удивление бедолаги, когда после душевных ночных посиделок и совместных гитарных набросков скользкий выходец из бойз-бенда обходится с ним, мягко говоря, некрасиво.
Ирландский режиссер Джон Карни прославился милыми фильмами о спонтанных музыкальных коллабах и даже успел немного набить оскомину этим приторным жанром. Замечательная новость состоит в том, что музыкальная комедия «Это хит!» — не только милая, но и довольно токсичная. Это, конечно, не самая обязательная вещь (хотя на Пола Радда мы всегда готовы любоваться), но для киносвидания или просто спонтанной попытки охладиться в жарком городе такой легкий вариант — чуть ли не самый идеальный.
«Ее личный ад»
С 23 июля
Самый абстрактный и деконструированный постслешер в мире: актрис (Софи Тэтчер, Гавана Роуз Лю) в неназванном городе будущего по очереди убивает злодей по прозвищу Кожаный человек. Защитить девушек берется рядовой К (Чарльз Мелтон). Да не умрет он в конце «Ее личного ада»!
Критики из недавних Канн в один голос трубили, что у Николаса Виндинга Рефна, снявшего первый фильм за десять лет и пережившего клиническую смерть, вышло антикино — нечто невыносимое, скорее смахивающее на непроматываемую кат-сцену, анимированный комикс или кислотный ИИ-слоп. «Получилась копия копий — экран монитора, пестрящий вкладками с героями Кодзимы», — писал в рецензии для «Афиши Daily» Денис Виленкин. Впрочем, Рефн, очевидно, такой значительный художник, что всегда стоит допускать вариант, что он снял не антикино, а просто изобрел новую форму этого искусства, которую мы еще не способны понять.
«Непокой»
С 30 июля
Странные люди попадают в странные ситуации, оказавшись запертыми в странном отеле без выхода.
Сюрреалистическая полнометражная анимация Леонида Шмелькова — обладателя спецприза Берлинале за короткометражку «Мой личный лось» и создателя завирусившегося в тиктоке мультсериала про синего пса Андрея — явно претендует на моментальную культовую славу. Судите сами: на «Леттербоксде» отзывы зрителей, посмотревших картину на российских фестивалях в 2025 году, состоят сплошь из забавных дурацких фразочек из фильма. А редактор «Афиши Daily» Евгений Ткачев после сеанса на ММКФ и вовсе остался не уверен, не приснился ли ему этот фильм целиком. Если для вас платить деньги за шитпостинг и мемы, пускай и красиво нарисованные, — не дикость, то цену билета это кино точно отобьет.