8 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в июле

Кажется, Рейми-продюсер решил больше не мудрить и просто давать голливудский бюджет любому подающему надежды дебютанту, чтобы и тот попробовал свои силы. Нынешние «Зловещие мертвецы: Пекло» — второй фильм Себастьена Ваничека, автора довольно невыносимого ужастика про пауков, захватывающих панельку. А через два года планируются к выходу уже отснятые (!) «Зловещие мертвецы: Гнев» от подающего надежды режиссера «Ограбления по-аризонски». Проблема этого франшизного масштабирования в том, что именно голливудский бюджет всех новых «Зловещих мертвецов» делает чересчур пластиковыми, да и любой случайный дебютант далеко не обязательно обладает тем же глумливым чувством юмора, которым известен Рейми. Словом, надежд мало как никогда, но и впечатления от пиковых серий франшизы до сих пор так сильны, что эффективность нового хоррора непременно придется проверять на себе.