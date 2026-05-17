«Грязные деньги» Гая Ричи: настолько лишенный претензий боевик, что это вызывает уважение

Нужно сказать, что отсутствие каких-либо претензий отторжения не вызывает, скорее даже наоборот. В лучшие моменты поставленное экономно (но не бедно) кино напоминает Содерберга периода поздних жанровых упражнений, если бы тому, допустим, заказали снять спин-офф «Форсажа». «Грязные деньги», как и та экшн-франшиза, могут похвастаться эффектными погонями в экзотических локациях, большим мультиэтническим ансамблем из красивых людей, но Гаю Ричи, увы, не хватает то ли смелости, то ли ресурсов, чтобы приблизиться к подлинному форсажному безумию. С другой стороны, сам умница Содерберг тоже вряд ли решился бы на прыжок спорткара из космоса, погоню на подлодках или футбол с ядерной бомбой (не спрашивайте, просто посмотрите поздние «Форсажи»).