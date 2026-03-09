Хотя одному сериалу вряд ли будет под силу перенести нас обратно в тамблер-эру, перед «Молодым Шерлоком» стоит снять шляпу за амбициозную попытку. Ведь как еще объяснить, почему он сделан будто бы с прицелом на подростка из первой половины 2010-х, — того, что заслушал до дыр звучащие тут альбомы Radiohead, Placebo и Kasabian, застал «Шерлока Холмса» Гая Ричи в кинотеатрах и би-би-сишного «Шерлока» по телевизору и, разумеется, получил к. м. с. по шипперингу, произведя на свет гигабайты фанфиков про Холмса и Мориарти. Выйди шоу 15 лет назад, интернет не оставил бы (в хорошем смысле) живого места на исполнителях главных ролей Хиро Файнсе-Тиффине и Донале Финне. Их Шерлок и Джеймс в этом пастише еще не стали заклятыми врагами, а наоборот, дружат и дуэтом расследуют преступления в Оксфорде, где будущий гениальный сыщик формирует новые нейронные связи и ловит первую влюбленность в неуловимую преступницу.