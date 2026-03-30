Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат 21 мая 2026 года

Фото: C2 Motion Picture Group

«Централ Партнершип» и «Кинопоиск» представляют фрагмент нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». Он выйдет в российский прокат 21 мая 2026 года.

Главные роли в экшне исполнили Генри Кэвилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк. «Грязные деньги» стали третьей совместной работой Ричи и Генри Кэвилла после фильмов «Министерство неджентльменских дел» и «Агенты А.Н.К.Л.». 

Фильм создан при участии российской «Плюс Студии». «Кинопоиск» выступает цифровым дистрибьютором в России. Кинотеатральный дистрибьютор — «Централ Партнершип».

По сюжету безжалостный магнат Салазар (Карлос Бардем) присваивает себе миллиард долларов, Сид (Генри Кэвилл) и Бронко (Джейк Джилленхол) получают задание вернуть деньги любой ценой. Руководит миссией Рейчел (Эйса Гонсалес). Сначала команда держится стратегии давления на афериста, а затем отправляется на остров Салазара, чтобы проявить все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой.

