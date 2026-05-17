В Коммунарке построят суперколледж в стиле русского авангарда

В Коммунарке в 2029 году появится суперколледж в стиле русского авангарда, сообщил мэр Сергей Собянин. «Изюминкой архитектурной концепции станет красный многослойный фасад, его сложная форма с выступающими эркерами максимально функциональна: она поможет улавливать прямой солнечный свет», — добавил он.
Здание будет переменной этажности — от трех до девяти этажей. На одном основании расположатся четыре учебных корпуса — под аудитории, мастерские и лаборатории. Производственные полигоны с тяжелым оборудованием займут стилобат. В центре колледжа оборудуют многофункциональное пространство с большим и малыми амфитеатрами, медиатеками и выставками.
«Колледж площадью свыше 113 тыс. кв. метров примет больше 16 тысяч студентов. Они будут учиться по направлениям: строительство, промышленность, ИТ, транспорт, образование, креативные индустрии и гостеприимство, финансы и торговля», — отметил Собянин.
Автором проекта стал Сергей Кузнецов. Он пояснил, что это его последний авторский проект, которым он занимался на посту главного архитектора Москвы. «Принципиальная особенность объекта в том, что это не кампус из нескольких зданий, а единая структура, единый организм. Такая логика продиктована самой образовательной технологией: все функции должны быть максимально связаны между собой», — написал Кузнецов.