Сэм Рейми поставит фильм «Магия» по роману Уильяма Голдмана

Фото: Universal Pictures

Американский режиссер Сэм Рейми, известный по фильмам «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Человек-паук», снимет фильм «Магия» («Magic») для студии Lionsgate. Об этом сообщил Deadline.

В основу ленты ляжет роман Уильяма Голдмана, которые экранизировал в 1978 году Ричард Аттенборо. Он рассказывал историю чревовещателя, оказавшегося во власти своей марионетки. Проект Рейми станет современной адаптацией этого сюжета.

Изначально Рейми собирался стать продюсером картины вместе с Роем Ли, но позднее взял на себя и режиссуру. Сценарий написали Марк Свифт и Дамиан Шеннон, ранее работавшие с Рэйми над фильмом «На помощь!».

В команде продюсеров «Магии» будут также Крис Хаммонд, Тим Салливан и Зайнаб Азизи. Исполнительными продюсерами выступят Натан Кахане, Пол Фишкин и Эндрю Чайлдс.

«Сэм — идеальный режиссер для этого проекта, и его участие в нем — это, по сути, одно из по-настоящему удачных сочетаний режиссера и материала. Сценарий фантастический, и мы очень рады, что режиссура и творческое видение Сэма поднимут его на новый уровень», — отметил Адам Фогельсон из Lionsgate.

