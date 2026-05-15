Звезда «Очень странных дел» Дейкр Монтгомери снимется в спин-оффе «Джона Уика»

Звезда «Очень странных дел» Дейкр Монтгомери снимется в фильме «Каин» — спин-оффе франшизы «Джон Уик». Об этом сообщил Deadline.
Режиссером и исполнителем главной роли в картине выступит Донни Йен. Проект продолжит историю его персонажа — слепого наемного убийцы Каина. В актерский состав войдет также актриса и певица Рина Саваяма, она вновь сыграет Акиру.
Сюжетная линия и характер персонажа Монтгомери пока держатся в секрете. События спин-оффа развернутся после действия «Джон Уик-4». В этом фильме Каин освобождался от своих обязательств перед Высоким столом.
Производством фильма займется студия Lionsgate. Продюсерами выступят Бэзил Иваник и Эрика Ли, а также Чад Стахелски, Киану Ривз и Джон Сондерс. Йен станет исполнительным продюсером наряду с Кортни Брок. Сценарий ленты написали Мэттсон Томлин и Майкл МакГрейл. Проект примет участие в Каннском кинорынке. Когда он выйдет на экраны, пока неясно.