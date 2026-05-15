Инга Ибсдоттер Лиллеос из «Сентиментальной ценности» снимется в «The Outsider» Сандры Дельгадо

Фото: A-One

Инга Ибсдоттер Лиллеос, известная по роли Агнес в «Сентиментальной ценности» Йоакима Триера, присоединилась к актерскому составу фильма «The Outsider» Сандры Дельгадо. Об этом сообщает Variety.

Актриса сыграет Клаудию Андухар — швейцарскую художницу и активистку, переехавшую в Бразилию из-за войны и потерявшую семью в холокосте. Андухар известна своими фотографиями военной диктатуры в Бразилии 1970-х. Ее работы помогли привлечь внимание к правам народа яномами, вакцинации и защите коренных народов в Амазонии. Снимки хранятся в коллекциях MoMA и Tate.

В картине также снимется Вагнер Мора («Секретный агент»). Он также выступит одним из исполнительных продюсеров. Для режиссера Сандры Дельгадо «The Outsider» станет полнометражным дебютом.

Дельгадо поделилась о выборе актрисы: «С самого начала я представляла актрису, которая воплотила бы и европейские корни Клаудии, и ее глубокую связь с Бразилией. Вагнер встретил Ингу в Теллурайде, и она представилась на португальском. Увидев ее работу в „Сентиментальной ценности“, я поняла: у нее есть чуткость для этой роли. История Андухар и борьба яномами глубоко ее тронули. Ей сразу стало небезразлично, и это имело для меня значение».

