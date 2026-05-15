На Южных Курилах завершилась экспедиция по учету каланов

Ученые завершили первую в 2026 году экспедицию по мониторингу самой южной группировки каланов в России. Предварительные результаты показали, что популяция редкого вида, занесенного в Красную книгу РФ, нуждается в постоянной охране и регулярном наблюдении.
Экспедицию организовали фонд «Природа и люди» и Курильский заповедник при поддержке Лаборатории Касперского и компании RWB. За четыре дня специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН и инспекторы заповедника обследовали острова Малой Курильской гряды, включая акваторию острова Шикотан.
Всего ученым удалось зафиксировать 527 каланов. Наибольшая концентрация животных отмечена у островов Юрий и Зеленый. По словам исследователей, плотность популяции сопоставима с группировкой на острове Уруп, который считается одним из главных мест обитания каланов на Курилах.
При этом у Шикотана специалисты не обнаружили ни одного калана, а также зафиксировали лишь несколько антуров (островных тюленей). Эксперты предполагают, что причиной может быть высокая антропогенная нагрузка. До середины апреля в этих водах был разрешен промысел морского ежа, составляющего основу рациона каланов, а также велись судовые и водолазные работы.
Ученые подчеркивают, что для сохранения популяции необходимо сохранить охранную зону Малой Курильской гряды и ограничить промысловую деятельность в акватории. Следующая экспедиция пройдет в августе. Специалисты планируют оценить численность детенышей, поскольку сезон размножения каланов только начался.