Россиянин рассказал, что после ночи в баре очнулся в вагоне с углем на пути в Тюмень

Житель Ишима Дмитрий Климов рассказал, что после отдыха в клубе в Екатеринбурге очутился в грузовом вагоне с углем. Он сел в вагон на станции Ишим и приехал в Тюмень, сообщили в ТАСС.
В сети распространилось видео молодого человека, которое он якобы скинул другу. На нем герой жалуется, что «походу не выйдет сегодня на работу».
Позже Климов сообщил, что инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая. «Я отдыхал в Ишиме в местном баре. Утром мне нужно было идти на работу, и я как самый ответственный человек принял решение идти домой пешком, чтобы, так сказать, проветриться. Как вы уже поняли, домой я не попал, а отправился в путешествие. Каким образом я там оказался, известно только „Текила Бум“ (название алкогольного коктейля. — Прим. ред.). Кроме телефона, у меня с собой ничего не оказалось», — написал Дмитрий в своих соцсетях.
Постановочным ли было видео, неизвестно. После публикации ролика у блогера появилась новая страница в инстаграме*, на которую уже подписались более 30 тыс. человек. Уральская транспортная прокуратура после этого случая провела проверку. В итоге жителя Ишима оштрафовали на 2000 рублей за самовольный проезд в грузовом поезде (ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ).
