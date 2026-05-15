Том Холланд рассказывает о трюках в видео со съемок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Marvel

Marvel опубликовала бэкстейдж-видео фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», который выйдет в зарубежный прокат 31 июля.

В ролике режиссер Дестин Дэниел Креттон и исполнитель главной роли Том Холланд рассказывают о процессе съемок. Большинство трюков для новой части снимали прямо на улицах. За производством фильма наблюдали фанаты — и, по словам Креттона и Холланда, это позволяет по-новому включиться в историю.

Видео: Marvel

«Совершенно новый день» станет четвертым фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Предыдущая часть франшизы завершилась тем, что Питер попросил Доктора Стрэнджа заставить мир забыть о его личности супергероя. Это приводит к открытию мультивселенной.

Трейлер «Совершенно нового дня» стал первым в истории, преодолевшим отметку в 1,1 млрд просмотров. Из них 718,6 млн он собрал за первые сутки, побив рекорд трейлера «Дэдпула и Росомахи» (365 млн просмотров).

По мотивам фильма выйдут три набора LEGO — они появятся в продаже 1 июня. Два игровых: «Погоня за тюремным транспортом Человека-паука» с Тарантулом и Могильщиком и «Эпическая битва Человека-паука против Халка» с разрушаемым четырехэтажным зданием. Выпустят также большую собираемую фигурку Человека-паука, которую можно поставить в любую позу. В ней всего 813 деталей.

