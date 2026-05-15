Том Холланд рассказывает о трюках в видео со съемок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»

По мотивам фильма выйдут три набора LEGO — они появятся в продаже 1 июня. Два игровых: «Погоня за тюремным транспортом Человека-паука» с Тарантулом и Могильщиком и «Эпическая битва Человека-паука против Халка» с разрушаемым четырехэтажным зданием. Выпустят также большую собираемую фигурку Человека-паука, которую можно поставить в любую позу. В ней всего 813 деталей.