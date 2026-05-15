Зарплаты мужчин-руководителей в 1,5 раза выше, чем женщин

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Arlington Research

Средняя зарплата мужчин на руководящих постах оказалась в 1,5 раза выше, чем зарплата женщин-руководителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата за октябрь 2025 года.

Средняя зарплата мужчин-руководителей составила 212,5 тыс. рублей, женщин — 141,3 тыс. рублей. Разрыв достиг 71,2 тыс. рублей.

Три года назад, в 2023 году, разрыв составлял 54,7 тыс. рублей. Тогда мужчины на руководящих должностях зарабатывали в среднем 166,3 тыс. рублей, а женщины — 111,5 тыс. рублей.

На октябрь 2025 года самый большой разрыв в зарплатах в зависимости от пола зафиксировали среди руководителей высшего звена — в 1,8 раза, или на 143,6 тыс. рублей.

Ранее данные hh.ru показали, что самой высокооплачиваемой вакансией в России в январе 2026 года стал сварщик: медианная зарплата на этой позиции составила 267,3 тыс. рублей в месяц. Следом идут дата-сайентист (250 тыс. рублей), DevOps-инженер (216,8 тыс. рублей), агент по недвижимости (203 тыс. рублей) и геолог (197,9 тыс. рублей).

