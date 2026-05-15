Зарплаты мужчин-руководителей в 1,5 раза выше, чем женщин

Ранее данные hh.ru показали, что самой высокооплачиваемой вакансией в России в январе 2026 года стал сварщик: медианная зарплата на этой позиции составила 267,3 тыс. рублей в месяц. Следом идут дата-сайентист (250 тыс. рублей), DevOps-инженер (216,8 тыс. рублей), агент по недвижимости (203 тыс. рублей) и геолог (197,9 тыс. рублей).