Второй «Чтиво Фест» пройдет 29 августа на «Хлебозаводе»

Фестиваль «Чтиво Фест» во второй раз пройдет на московском «Хлебозаводе» летом 2026 года. Он состоится 29 августа, рассказали «Афише Daily» организаторы.
Мероприятие объединит музыку, юмор и интервью. Его формат будет отличаться от прошлогоднего. На площадке обустроят четыре тематические сцены: «Истории», «Музыка», «История юмора» и «История поп-культуры».
На сцене «Истории» Сергей Минаев будет беседовать с героями журнала «Чтиво». Посетить встречи смогут все желающие, дополнительная регистрация не понадобится. На двух сценах «Музыка» после обеда расположатся артисты.
В пространстве «История юмора» пройдет серия юмористических выступлений. Среди них будут стендап-шоу и выступления в новых форматах. Чтобы увидеть их, нужно зарегистрироваться заранее на сайте фестиваля.
Также по регистрации будет доступна мультиформатная сцена «История поп-культуры». Ее программу составят диалоги о кино, выступления артистов разных жанров, офлайн-версии популярных и знакомых с детства шоу.
Регистрация на события «Истории юмора» и «Истории поп-культуры» откроется за две недели до «Чтиво Фест». Билеты на сам фестиваль можно купить уже сейчас.