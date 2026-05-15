Оливию Родриго обвинили в сексуализации образа детей из-за платья. На защиту певицы встали фанаты

На защиту певицы также встала Кортни Лав. «Можете примерить мои платья в стиле бебидолл», — написала она в соцсетях, напомнив, что в 1990-е сама часто носила похожие наряды. В ту эпоху платья бебидолл были частью эстетики гранжа и riot grrrl: их носили Лав, Кэт Бьелланд из Babes in Toyland и другие женщины — музыканты альтернативной сцены.