Россияне все чаще выбирают скромные свадьбы вместо пышных торжеств

Для мюзикла про Паддингтона выпустят винил с «мармеладной начинкой»
Питер Джексон хочет экранизировать «Сильмариллиона»
«Мортал Комбат-2» стали маскировать под фильм с дерущимися котами после претензий от Warner Bros.
В Екатеринбурге прошел забег невест. Одной из участниц сделали предложение на финише
В «Художественном» покажут фильмы, где город становится одним из главных героев
Артистов Большого театра раскритиковали за фотосессию с травмированным лебедем
Маркетплейсы потеряли до 10% пользователей после блокировки VPN-трафика
Ким Кардашьян помогла приговоренному к смерти выйти из тюрьмы под залог
Верховный суд предложил сократить сроки за крупную покупку наркотиков без цели сбыта
Сэм Рейми поставит фильм «Магия» по роману Уильяма Голдмана
Принц Гарри и Меган Маркл экранизируют книгу Адама Джоуэтта о войне в Афганистане
Уве Болл снимет фильм «23 года спустя — Замок мертвых»
Омск станет местом проведения театральной премии «Золотая маска»
В магазинах  «Магнита» будут следить за покупателями с помощью нейросетей
McDonald’s в Новой Зеландии выпустил спортивный напиток со вкусом огуречного рассола
Звезда «Очень странных дел» Дейкр Монтгомери снимется в спин-оффе «Джона Уика»
Оливию Родриго обвинили в сексуализации образа детей из-за платья. На защиту певицы встали фанаты
В Индии отменили концерт Канье Уэста
Альбомы Тейлор Свифт, Бейонсе и Weezer внесли в Национальный реестр аудиозаписей
Команда 1930 Moscow откроет новую концертную площадку «Платформа»
В «Электротеатре Станиславский» покажут «Ужин в ПомПеях»
Т-Банк запустил мгновенные переводы на карты UnionPay в 61 страну
Wildberries открыл первые фирменные отели в Турции
Марион Котийяр в первом тизере «Кармы» Гийома Кане
Смотрим дублированный трейлер «Дня рождения» ― драмы с Уиллемом Дефо, которая выходит в РФ
The Sun: Би-би-си готовит возвращение «Top Gear»
«Кадавры» Алексея Поляринова выйдут на английском языке в США и Великобритании
«Афиша» запустила спецпроект о летних фестивалях — их более 250

Россияне все чаще выбирают скромные свадьбы вместо пышных торжеств

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Nathan Dumlao/Unsplash

Аналитики сервиса знакомств Mamba и ювелирного холдинга Sokolov выяснили, как россияне сегодня относятся к свадьбам, сколько готовы тратить на торжество и какие форматы считают идеальными.

О желании официально оформить отношения заявили 48% женщин и 37% мужчин. Еще 10% мужчин и 7% женщин признались, что готовы пожениться скорее ради спокойствия родителей. При этом свадьбу переоцененной считают 53% мужчин и 45% женщин.

Самым популярным форматом оказались скромные церемонии. Почти половина женщин (48%) предпочли бы просто расписаться и отправиться в путешествие без банкета, еще 30% выбрали бы камерное торжество для близких. Среди мужчин 25% готовы ограничиться только регистрацией брака, а еще 24% выбрали небольшой праздник.

Большинство опрошенных не хотят устраивать масштабные свадьбы. Против большого количества гостей выступили 72% женщин и 61% мужчин. Почти половина респондентов также не видит смысла тратиться на дорогой банкет и декор.

Россияне все чаще готовы отказываться и от традиционных свадебных ритуалов. Выкуп невесты, похищение и конкурсы от ведущего поддерживает меньшинство, а крики «Горько!» смущают примерно треть участников опроса. При этом первый танец и бросание букета по-прежнему остаются популярными элементами церемонии.

Чаще всего россияне готовы потратить на свадьбу до 300 тысяч рублей. Среди мужчин 41% хотели бы уложиться в 100 тыс. рублей, а среди женщин наиболее популярным вариантом стал бюджет в 200–300 тыс. рублей, который его выбрали 35% респонденток.

Расскажите друзьям