В «Художественном» покажут фильмы, где город становится одним из главных героев

Кинотеатр «Художественный» представит программу «Запечатленные города», посвященную образу города в кино. Показы пройдут с 21 мая по 1 июня, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе площадки.
В программу вошли фильмы, в которых городское пространство не просто служит фоном, а влияет на настроение, ритм и героев. Среди них — «Про любовь» Анны Меликян о Москве, «Питер FM» Оксаны Бычковой о Петербурге нулевых, «Любовное настроение» Вонга Кар-Вая о Гонконге 1960-х и «Ночь» Микеланджело Антониони о Милане.
В «Художественном» также покажут «Ундину» Кристиана Петцольда, где действие разворачивается в Берлине, «Новую волну» Ричарда Линклейтера — оммаж французскому кино и Парижу, «Прошлые жизни» Селин Сон ― фильм о связи между Нью-Йорком и Сеулом. Картина Сон была номинирована на «Оскар».
«Кино тоже иногда отправляет нас по таким адресам, но гораздо чаще пользуется адресами реальными, хорошо известными, погружая нас в давно обжитые пространства и открывая их для нас с неожиданной стороны», — говорит программный директор «Художественного» Стас Тыркин.
По его словам, такие фильмы дарят зрителям «радость узнавания любимых мест» и «радость познания нового». Тыркин добавил, что не все бывали в Токио или Париже, но кино дает возможность совершить такое путешествие.
Большинство фильмов в «Художественном» показывают на языке оригинала с русскими субтитрами.