Уве Болл снимет фильм «23 года спустя — Замок мертвых»

Фото: Mindfire Entertainment

Немецкий режиссер Уве Болл, известный по фильмам «Бладрейн» и «Ярость», снимет неофициальное продолжение его картины «Дом мертвых» — ленту «23 года спустя — Замок мертвых». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Съемки зомби-хоррора начнутся 5 сентября в Германии. В проекте поучаствуют исполнители главных ролей оригинального фильма Джонатан Черри и Она Грауэр. При этом официально новая картина не будет иметь отношения к игре Sega, поскольку Болл не обладает правами на адаптацию.

«Дом мертвых» рассказывал о группе студентов, отправившихся на остров на вечеринку и оказавшихся в эпицентре зомби-апокалипсиса. Болл пока держит в тайне детали сюжета нового фильма, но уточнил, что действие на этот раз развернется в замке. Продюсер картины Майкл Реш отметил, что команда произведет «апгрейд с дома, полного зомби, до замка, полного зомби».

«Дом мертвых» вышел на экраны в 2003 году. Фильм разгромили критики. Несмотря на это, он собрал более 10 миллионов долларов в домашнем прокате и, по словам Болла, заработал более 100 миллионов на видеоносителях и VOD по всему миру.

Болл объявил о создании продолжения своего проекта на фоне известия о том, что Пол Андерсон снимет официальный перезапуск франшизы для Sega. Болл посчитал, что официальный ремейк будет «бездушной CGI-оргией», и задумал снять «абсолютно другой зомби-фильм — кровавый, жестокий и рукотворный».

Также режиссер заявил, что создаст ремейк фильма «Один в темноте» 2005 года — еще одной адаптации видеоигры. Компания Болла Event Films приобрела права на экранизацию серии survival-хорроров у издателя THQ Nordic. Кроме того, в 2026 году на экраны выйдет боевик Болла «Гражданин-мститель».

