Папа римский сделал жест «сикс севен»

Фото: Ivan Romano/Getty Images

Папа римский Лев XIV присоединился к тренду «67». Видео этого момента опубликовал католический священник Дон Роберто Фишер.

На видео Фишер с группой детей встретил понтифика на площади Святого Петра. Дети стали кричать слова «сикс севен», когда папа римский остановился рядом с ними. Глава католической церкви повторил эту фразу и сделал жест руками, связанный с мемом.

Недавно учитель математики в пермской школе запретил произносить выражения «шесть-семь», «67» или «six-seven» из популярного мема, повесив шуточное объявление об этом. Педагог таким образом пытался поддержать дисциплину на уроке.

Ранее «67», или «six-seven», стало популярным мемом среди подростков по всему миру. Вирусная фраза появилась из песни рэпера Skrilla «Doot (6 7)», которая вышла 1 декабря 2024 года. Что она означает, точно неизвестно.

