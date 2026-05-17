Москвичей экстренно предупредили о грозе и граде

В Москве объявили экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.



По данным Росгидромета, 17 мая с 15.00 до 21.00 в столице ожидаются ливни, грозы и местами град. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В ночь на 18 мая и утром в отдельных районах Москвы (преимущественно в ТиНАО) прогнозируется густой туман с видимостью до 200–700 метров.