Москвичей экстренно предупредили о грозе и граде

В Москве объявили экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
По данным Росгидромета, 17 мая с 15.00 до 21.00 в столице ожидаются ливни, грозы и местами град. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В ночь на 18 мая и утром в отдельных районах Москвы (преимущественно в ТиНАО) прогнозируется густой туман с видимостью до 200–700 метров.
В МЧС предупредили, что непогода может привести к падению деревьев, повреждению крыш, линий электропередачи и рекламных конструкций, а также авариям и заторам на дорогах. Возможно подтопление отдельных участков. Объекты без громоотвода могут быть повреждены разрядами молний.
Жителей и гостей города призвали соблюдать осторожность, избегать шатких конструкций и деревьев. Детей нельзя оставлять без присмотра. Водителям нужно снижать скорость при передвижении и увеличивать дистанцию на дорогах. Кроме того, следует отказаться от опасных маневров — обгонов, перестроений, опережений.