Оформление станции «Новорижская» в Москве будет перекликаться с музеем-заповедником «Архангельское»

Дизайн станции метро «Новорижская» в Москве будет повторять эстетику расположенного поблизости музея‑заповедника «Архангельское» и усадьбы Ильинское. Об этом говорится на сайте mos.ru.



«Основным акцентом платформы станут колонны, которые будут плавно перетекать в пластику потолка. На путевых стенах разместят 3D-композицию в виде волны, собранную из отдельных полос яркого анодированного алюминия под медь. Готовность станции „Новорижская“ превышает 20 процентов, завершить ее строительство планируется в 2027 году», — рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.