Четыре льва: чем замечательны новые фильмы Пак Чхан Ука, Озона, Соррентино и Шнабеля?

Разумеется, это ощущение транслируется и на героя. Де Сантис грезит чувством полета (точно так же, как герой Брэда Питта в «F1») и счастлив в те редкие мгновения, когда может вести себя как подросток. Пожалуй, Соррентино — один из немногих современных авторов, кто может раз за разом позволять себе фильмы обо всем на свете. Поэтому немудрено, что в фильме продолжительностью на пару минут больше двух часов ютятся и красивые пассажи про «мне никогда не снятся сны», и прекрасное успокоение в повседневной глупости, и слезинка космонавта, которая не поддается гравитации, — за ней на экране с увлечением наблюдает президент. А вообще, Соррентино уже давно изобрел один из лучших жанров на планете, который сводится к тому, что Тони Сервилло задумывается и смотрит в одну точку под лирическую музыку. Поэтому ему можно все, но, к сожалению, может Паоло всегда намного больше, чем себе позволяет.