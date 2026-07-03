В Москве отреставрировали дом Мастера из романа «Мастер и Маргарита»

В Москве завершилась реставрация особняка Мельникова — Емельяновой — Топлениновых, известного как дом Мастера из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Об этом сообщило агентство «Москва».
Деревянной усадьбе, расположенной в Мансуровском переулке, вернули исторический облик. Реставрации подверглись фасады и интерьеры дома. Специалисты воссоздали обшивку стен, отремонтировали белокаменный цоколь, восстановили окна и декор.
«В интерьерах воссоздана лестница, по историческим аналогам восстановлено напольное покрытие из досок, отреставрированы две изразцовые печи с печными приборами на первом этаже, приведены в порядок исторические лепные декоративные детали», — поделился глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Он добавил, что внутри здания устроили проемы со светопрозрачной конструкцией для организации «участка музеефикации исторического перекрытия». Особое внимание реставраторы уделили деревянному срубу: в нем заменили прогнившие участки.
Особняк Мельникова — Емельяновой — Топлениновых построили в стиле эклектики с чертами неоклассицизма. Его первым владельцем был стольник Семен Пашков, внук Афанасия Пашкова.
После революции 1917 года в доме жили братья Топлениновы — актер Владимир и театральный художник Сергей. В 1920-х к ним в гости заходил Булгаков, он играл с братьями в шахматы. В «Мастере и Маргарите» писатель описал подвал здания. Комната Мастера почти в точности повторяет большую комнату в доме Топлениновых.