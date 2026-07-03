Международную Букеровскую премию переименовали в честь миллиардера из Вологды и его супруги
В российских вузах с 2027 года появится обязательная дисциплина «Русский язык как государственный»
Уэс Андерсон и Билл Мюррей снимут вестерн вместе
Британские депутаты призвали запретить показ мультика «Маша и Медведь» в стране
Интерес к викингам вырос на фоне выступления сборной Норвегии на ЧМ
Хью Джекман не собирается давать советы следующему Росомахе: «Я ничего не скажу»
Макан проведет тур после службы в армии
В Москве на выходных резко испортится погода: синоптики обещают ливни, грозы и град
Flowwow запускает собственный бренд товаров для дома
Гендиректора «Афиши» признали лучшим медиаменеджером года
Российских руферов, обручившихся на Эмпайр-стейт-билдинг, отпустили под надзор до следующего суда
В Москве открылась фотовыставка о легендах российского спорта и их преемниках
Россияне пожаловались на сбои в играх EA Sports FC и Battlefield 6
96-летнюю американку хотели выселить из дома престарелых за слишком шумные вечеринки
Директор отдела продаж «Эксмо» получил условный срок по делу о продаже квир-литературы
Стала известна дата выхода нового фильма с Томом Хэнксом о бейсболе
Amazon снимет фильм по вирусному ютуб-хоррору «Каталог Манделы»
Создатель миньонов объяснил, почему они никогда не служили Гитлеру
Исследование: 59% молодых россиян используют ритуалы перед важными экзаменами
«Моана-3» запущена в работу
Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз»
Московский клуб «Клуб» временно закрывается
ВОЗ объявила о завершении вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
Энн Хэтэуэй надела платье задом наперед. Глянцевые СМИ решили, что это модный трюк
В Москве снова пройдет костюмированный сап-фестиваль
Фонд «Игра» запустил фотопроект о детях с двигательными нарушениями
У двухлетней дочери блогерши Нары Смит диагностировали рак
Анна Седокова впервые рассказала о насилии со стороны Яниса Тиммы

В Москве отреставрировали дом Мастера из романа «Мастер и Маргарита»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершилась реставрация особняка Мельникова — Емельяновой — Топлениновых, известного как дом Мастера из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Об этом сообщило агентство «Москва».

Деревянной усадьбе, расположенной в Мансуровском переулке, вернули исторический облик. Реставрации подверглись фасады и интерьеры дома. Специалисты воссоздали обшивку стен, отремонтировали белокаменный цоколь, восстановили окна и декор.

«В интерьерах воссоздана лестница, по историческим аналогам восстановлено напольное покрытие из досок, отреставрированы две изразцовые печи с печными приборами на первом этаже, приведены в порядок исторические лепные декоративные детали», — поделился глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что внутри здания устроили проемы со светопрозрачной конструкцией для организации «участка музеефикации исторического перекрытия». Особое внимание реставраторы уделили деревянному срубу: в нем заменили прогнившие участки.

Особняк Мельникова — Емельяновой — Топлениновых построили в стиле эклектики с чертами неоклассицизма. Его первым владельцем был стольник Семен Пашков, внук Афанасия Пашкова.

После революции 1917 года в доме жили братья Топлениновы — актер Владимир и театральный художник Сергей. В 1920-х к ним в гости заходил Булгаков, он играл с братьями в шахматы. В «Мастере и Маргарите» писатель описал подвал здания. Комната Мастера почти в точности повторяет большую комнату в доме Топлениновых.

Расскажите друзьям