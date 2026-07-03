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Российских руферов, обручившихся на Эмпайр-стейт-билдинг, отпустили под надзор до следующего суда

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @beerkus

В суде в Нижнем Манхэттене прошло первое заседание в отношении российских руферов Ангелы Николау и Ивана Биркуса, проникнувших на вершину Эмпайр-стейт-билдинг. Их отпустили под надзор до следующего заседания, назначенного на 24 августа, сообщает ABC7 New York.

Влюбленным, чьи настоящие имена Ангела Николаева и Иван Кузнецов, официально предъявили восемь обвинений. Среди них незаконное проникновение на охраняемую территорию, создание угрозы общественной безопасности, умышленное повреждение имущества, хранение инструментов для взлома и нарушение общественного порядка.

На суде пара была в той же черной одежде, в которой их видели на вершине небоскреба. Руферы не стали отвечать на обвинения, но их адвокат заявил, что прокуратура предъявила чрезмерно тяжкие обвинения.

«Даже представители самого Эмпайр-стейт-билдинг сказали, что не было никакого риска или опасности ни для арендаторов, ни для гостей на смотровой площадке, ни для кого-либо в здании», — сказал адвокат Джейсон Крински.

Тем временем власти утверждают, что полицейским пришлось рисковать жизнью, чтобы снять влюбленных с Эмпайр-стейт-билдинг.

Согласно уголовной жалобе, Николау и Биркус смогли попасть на вершину небоскреба, взломав дверной замок на 104-м этаже. По мнению следователей, подозреваемые проникли в Эмпайр-стейт-билдинг вечером накануне восхождения и прятались в здании всю ночь.

После задержания Биркус сказал правоохранителям, что ему нужно было «сделать что-то особенное для своей помолвки». Когда Николау спросили, собираются ли они пожениться в Нью-Йорке, она ответила: «Надеюсь».

При этом отец Николау, с которым удалось поговорить ABC News, сказал, что пара уже жената, а все произошедшее было частью перформанса.

33-летняя Ангела Николау и 32-летний Иван Биркус — руферы родом из Москвы, получившие известность в соцсетях и ставшие героями фильма Netflix «Skywalkers: A Love Story» (мы подробно писали о них в отдельном материале). Как отмечает ABC7, сейчас пара живет в Ист-Ориндж — городе неподалеку от Нью-Йорка.

В начале июля руферы вновь попали в заголовки СМИ, забравшись на вершину Эмпайр-стейт-билдинг. На антенне небоскреба они развернули флаг с цитатой, приписываемой Джимми Хендриксу: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». За происходящим наблюдал полицейский вертолет и камеры телеканалов в прямом эфире. Спустя около получаса молодых людей задержала полиция. По предъявленным обвинениям им может грозить до семи лет тюрьмы. 
 

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