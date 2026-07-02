Руферы Ангела Николау и Иван Биркус залезли на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Их арестовали

Российские руферы Ангела Николау и Иван Биркус залезли на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг и, похоже, обручились там. После спуска их задержала полиция Нью-Йорка. Теперь экстремалам грозит тюрьма, сообщил ТАСС.
Паре предъявили обвинения в восьми правонарушениях. Среди них — проникновение на чужую территорию, нарушение общественного порядка, причинение ущерба имуществу, создание угрозы жизни и здоровью людей по неосторожности, кража со взломом, хулиганство и хранение инструментов для взлома.
Руферы забрались на вершину Эмпайр-стейт-билдинг 1 июля. Они развернули на ней баннер с надписью на английском языке «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Эти слова часто приписывают Джими Хендриксу.
После этого пара спустилась на площадку у шпиля, где Биркус встал на одно колено и, вероятно, предложил Николау выйти за него замуж. Ангела позднее опубликовала в инстаграме* фото кольца.
Как Ангеле и Ивану удалось проникнуть на закрытый 103-й этаж здания, неясно. Руферов арестовали через 1,5 часа после того, как их заметили на вершине небоскреба. Пока они спускались, улицу внизу перекрыли.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.