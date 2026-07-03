Стала известна дата выхода нового фильма с Томом Хэнксом о бейсболе

Новый фильм с Томом Хэнксом получил дату выхода. Sony Pictures выпустит спортивную драму «The Comebacker» в мировой прокат 30 июля 2027 года, сообщает The Hollywood Reporter.
Картина основана на одноименном рассказе писателя Дейва Эггерса, опубликованном в 2024 году. Режиссером выступила Мариель Хеллер («Сможете ли вы меня простить?», «Прекрасный день по соседству»), которая также написала сценарий.
Главный герой фильма — тренер питчеров. Его жизнь резко меняется после того, как во время тренировки в голову ему попадает мяч. Производством проекта занимаются компания Хэнкса Playtone, продюсеры Лиа Холцер и Главная лига бейсбола США (MLB).
Для Тома Хэнкса это не первая спортивная драма о бейсболе. В 1992 году он сыграл тренера Джимми Дугана в культовом фильме «Их собственная лига», где прозвучала одна из самых известных реплик в истории жанра: «В бейсболе не плачут». Фраза позже вошла в список самых цитируемых киноцитат Американского института кино.
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