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Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

Афиша Daily
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Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Александр Овечкин подписал новый контракт с хоккейным клубом «Вашингтон Кэпиталз», сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги. Соглашение будет действовать год.

«Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы смогли побороться за место в плей-офф и победить. Увидимся в сентябре, Вашингтон!» — сказал Овечкин.

По контракту, Овечкин будет получать зарплату в размере 1 млн долларов, бонус за сыгранные матчи (10 игр) в размере 4,75 млн и подписной бонус в размере 3,25 млн долларов. Средняя годовая зарплата Овечкина составит 4,25 млн долларов (около 332,63 млн рублей).

Контракт с «Вашингтоном» у Овечкина истек 1 июля. Спортсмен говорил, что со своим будущим клубом определится этим летом.

На сайте НХЛ также сказано, что хоккеист возвращается, чтобы увеличить число забитых голов в НХЛ. В марте он стал вторым игроком в истории НХЛ с 1000 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф.

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