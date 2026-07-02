Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин подписал новый контракт с хоккейным клубом «Вашингтон Кэпиталз», сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги. Соглашение будет действовать год.
«Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы смогли побороться за место в плей-офф и победить. Увидимся в сентябре, Вашингтон!» — сказал Овечкин.
По контракту, Овечкин будет получать зарплату в размере 1 млн долларов, бонус за сыгранные матчи (10 игр) в размере 4,75 млн и подписной бонус в размере 3,25 млн долларов. Средняя годовая зарплата Овечкина составит 4,25 млн долларов (около 332,63 млн рублей).
Контракт с «Вашингтоном» у Овечкина истек 1 июля. Спортсмен говорил, что со своим будущим клубом определится этим летом.
На сайте НХЛ также сказано, что хоккеист возвращается, чтобы увеличить число забитых голов в НХЛ. В марте он стал вторым игроком в истории НХЛ с 1000 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф.