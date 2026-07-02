Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

«Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы смогли побороться за место в плей-офф и победить. Увидимся в сентябре, Вашингтон!» — сказал Овечкин.