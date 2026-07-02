Джош Гэд присоединился к Марго Робби и Брэдли Куперу в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

Купер не только исполняет одну из главных ролей, но и выступил сценаристом и режиссером проекта, а также продюсирует. Созданием фильма занимается также компания Робби Lucky Chap. Среди продюсеров — сама Робби, Том Акерли, Джози Макнамара и Милан Попелка.