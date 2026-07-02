Джош Гэд присоединился к Марго Робби и Брэдли Куперу в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

Американский актер Джош Гэд снимется в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» вместе с Марго Робби и Брэдли Купером. Об этом сообщил Variety.
Сюжет будущего фильма держится в секрете. СМИ отмечают, что Гэду достанется значимая роль, какая именно — не уточняется. Действие картины развернется в 1960-х и будет связано с родителям Дэнни Оушена.
Марго Робби рассказала на CinemaCon, что лента расскажет, как мама и папа Дэнни устроили грандиозное ограбление во время Гран-при Монако в 1962 году. Родители позднее научили сына всем хитростям своего ремесла.
Купер не только исполняет одну из главных ролей, но и выступил сценаристом и режиссером проекта, а также продюсирует. Созданием фильма занимается также компания Робби Lucky Chap. Среди продюсеров — сама Робби, Том Акерли, Джози Макнамара и Милан Попелка.
Съемки картины начнутся в ближайшее время. Релиз запланирован на 25 июня 2027 года.
* Центр Т признан(а) иноагентом Минюстом РФ.