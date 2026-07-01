В Москве задержали велосипедиста за трюк на станции метро «Партизанская»

Сотрудники полиции в Москве задержали 19-летнего местного жителя, который на трюковом велосипеде совершил прыжок через пути на станции «Партизанская». Об этом пишет РБК.
В интернете оказалась видеозапись инцидента, которую нашли полицейские. На кадрах молодой человек прыгнул с одной платформы на другую через пути верхом на велосипеде.
В отношении велосипедиста составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Ему грозит штраф до 30 тыс. рублей с конфискацией транспорта или арест до 10 суток.
Недавно в Москве мужчина устроил погром на стойке с сувенирами на станции метро «Комсомольская» и получил 15 суток ареста. По данным полиции, пьяный нарушитель порядка подошел к стойке информации и продажи сувениров и отогнул защитную штору, после чего раскидал по полу футболки и сувенирную продукцию.