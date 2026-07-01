В Москве задержали велосипедиста за трюк на станции метро «Партизанская»

Сотрудники полиции в Москве задержали 19-летнего местного жителя, который на трюковом велосипеде совершил прыжок через пути на станции «Партизанская». Об этом пишет РБК.



В интернете оказалась видеозапись инцидента, которую нашли полицейские. На кадрах молодой человек прыгнул с одной платформы на другую через пути верхом на велосипеде.