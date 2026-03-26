В Москве мужчина устроил погром на стойке с сувенирами в метро и получил 15 суток ареста

В Москве суд дал 15 суток ареста мужчине, повредившему стойку информации и продажи сувениров на станции метро «Комсомольская» метрополитена. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.
По данным полиции, нарушитель порядка был пьян. Он подошел к стойке информации и продажи сувениров и отогнул защитную штору, после чего раскидал по полу футболки и сувенирную продукцию.
На место прибыли полицейские, которые задержали мужчину. «Задержанным оказался гражданин 1975 года рождения, ранее неоднократно судимый», — добавили в пресс-службе.
Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Суд назначил ему административное наказание в виде ареста сроком на 15 суток.
В феврале пять суток ареста получил директор франшизы «Крошка-картошка». Вечером 8 января в вагоне поезда на перегоне между станциями «Курская» и «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро мужчина скинул рюкзак женщины на пол, после чего ударил ее по голове.