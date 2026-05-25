В Okko выйдет семейный фэнтези-сериал «Малахит», основанный на уральских легендах

В Okko выйдет семейный фэнтези-сериал «Малахит», основанный на уральских легендах и сказках. Премьера состоится 12 июня. Об этом «Афише Daily» сообщили представители платформы.

Шоу выпустят продюсерский центр Original Productions и Norm Production. Авторами сценария и креативными продюсерами проекта выступили Максим Вахитов и Юлия Галиченко. Режиссером сериала стал Александр Богуславский. 
 

«Малахит» расскажет о трех семиклассниках — Роме, Але и Гордее, которые беззаботно проводят летние каникулы в селе Красный Камень. Однажды, купаясь в затопленном меднорудном карьере, Рома находит малахитовый самородок.

Он оказывается магическим и дарит мальчику удивительную способность: все, что рисует Рома, становится реальным. Но в карьере скрывался не только волшебный камень, но и злой древний дух по имени Черный Ворон. Он исполняет желания, но цена их — немыслимо высока. Детям предстоит противостоять Ворону.

Главные роли в сериале исполнили Алексей Родионов, Екатерина Темнова и Сергей Чикин. В актерский состав вошли также Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Константин Плотников, Агриппина Стеклова, Даня Киселев и Варвара Володина.

Оператором проекта выступил Андрей Лунинский. Художницей по костюмам была Елена Петрунина. Продюсерами стали Андрей Левин, Роман Новиков, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев, генеральным продюсером — Вячеслав Дусмухаметов.

