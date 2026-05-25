В Конго число случаев заражения Эболой превысило 900

Фото: Mathurin Napoly/matnapo/Unsplash

Власти Демократической Республики Конго сообщили, что число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола на востоке страны превысило 900.

В Министерстве связи Конго заявили, что на данный момент зарегистрировано 904 подозреваемых случая заболевания, включая 119 смертей. Очаг вспышки находится в провинции Итури. Ранее власти сообщали о более чем 700 случаях заражения, но ситуация продолжает ухудшаться.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что риск распространения вируса внутри Конго оценивается как «очень высокий», хотя вероятность глобальной эпидемии пока остается низкой. Несколько случаев заболевания и смертей уже зафиксированы в соседней Уганде.

Дополнительные трудности в борьбе с вирусом создают нападения на медицинские центры. На прошлой неделе в двух городах, расположенных в эпицентре вспышки, были подожжены центры лечения Эболы. Эксперты связывают это с нестабильной ситуацией в регионе, активностью вооруженных группировок, массовым переселением людей и недоверием местных жителей к властям.

