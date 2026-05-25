В центре Москвы построят «школы будущего» на замену дореволюционным

Фото: пресс-служба социального блока мэрии Москвы

В центре Москвы откроют 15 новых инновационных школ на замену старым, сообщила вице-мэр города по социальным вопросам Анастасия Ракова в интервью РБК.

По словам Раковой, многие учебные здания в центре города построили еще до революции. «Они маленькие, и даже в рамках капитального ремонта превратить их в современное комфортное образовательное пространство невозможно», — добавила она.

Каждый современный комплекс, который будут строить на замену таких школ, сможет принять 1000 учеников. Набор в пять из них могут начать уже в 2028 году.

Ракова отметила, что с 2024 года в Москве запустили масштабную программу мэра «Моя школа» для реконструкции старых учебных зданий. «Мы создаем современные образовательные пространства, в которые хочется приходить учиться, общаться, развиваться, — с трансформируемыми классами, лабораториями, IТ-полигонами, медиатеками, атриумами, современными спортзалами и столовыми и продуманными зонами отдыха. Как шутят те, кто впервые оказывается внутри обновленных школ, они больше похожи на офис IT-компании», — рассказала Ракова.

Недавно в школах Москвы ввели новый курс по изучению родного края. Он предназначен для учеников пятых — седьмых классов.

