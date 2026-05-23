«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля

Звягинцев — двукратный номинант на «Оскар», обладатель гран-при Венецианского кинофестиваля 2003 года за фильм «Возвращение», приза жюри Каннского смотра 2017 года за ленту «Нелюбовь» и награды за сценарий в Каннах за «Левиафан» в 2014-м. Среди других его известных работ ― «Елена» и «Изгнание».