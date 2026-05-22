«Неверная» с Минотавром: каким получился новый фильм Андрея Звягинцева?

В 1969 году, когда набрал ход Новый Голливуд, а породившая его французская «новая волна» уже подсдулась (хотя кинокритик Михаил Трофименков считает, что как целостное движение она закончилась еще раньше — в 1963-м), один из ее ярких адептов Клод Шаброль выпустил свой самый хичкоковский триллер — «Неверную жену». И хотя Шаброль от всяких сравнений с Хичкоком открещивался, в фильме действительно можно было разглядеть отзвуки «Головокружения» (операторские оптические фокусы с транстравом или, как его еще называют, «эффектом вертиго») и «Психо» (уборка места преступления со сбрасыванием тела в воду). Но если это и был квази-Хичкок, то с очень сильным французским акцентом.

У британского режиссера матримониальные триллеры («Ребекка», «Подозрение») были гораздо ироничнее, а тут история про буржуазный брак, который разъедает адюльтер, сделанная на гораздо более серьезных щах. Так, по сюжету заскучавшая в браке и парижском пригороде жена (Стефана Одран) заводит роман на стороне, а ревнивый муж (Мишель Буке) в состоянии аффекта убивает ее любовника (Морис Роне). Но то, что почти 60 лет назад выглядело провокационно и, быть может, даже революционно, сейчас смотрится довольно смехотворно: от издевательски тревожной музыки за кадром до секретарши главного героя, низведенной до образа глупого болванчика. Сама центральная коллизия не растеряла актуальности (шутка ли дело, ведь она вдохновлена флоберовской «Госпожой Бовари»), однако форма ее рассказа в «Неверной жене» теперь выглядит страшно кринжово. Но так бывает с фильмами про отношения: они стареют быстрее других просто в силу того, что мир и общество не стоят на месте. Поэтому «Неверная жена» нынче интересна исключительно как артефакт эпохи.