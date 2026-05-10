В московских школах появится курс по изучению родного края

Фотограф: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

В школах столицы ввели новый курс по изучению родного края. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

По его словам, курс разработан при участии ведущих московских историков и педагогов. Он предназначен для учеников пятых–седьмых классов.

В пятом классе будут изучать историю столицы с древнейших времен до середины XVI века. В шестом — с середины XVI века до начала XX столетия. Последняя часть курса для седьмых классов посвящена новейшей истории. В учебниках по предмету будут иллюстрации, карты, а также задания разного уровня сложности.

Предусмотрена также электронная версия учебника — она доступна по QR-коду и на портале моямосква.онлайн. В ней есть дополнительные материалы, в том числе экскурсионные маршруты. «Среди ключевых рубрик [курса] — „Загадки Москвы“, „Что скрывают названия?“, „Москва и москвичи“. Из них ребята узнают об исторических фактах, происхождении столичных топонимов и выдающихся личностях», — отметил Собянин. 

Недавно Минпросвещения утвердило концепцию исторического просвещения в детсадах, школах и вузах. Документ рассчитан на пять лет и должен определить, как у детей и учащихся будут формировать «общероссийскую гражданскую идентичность». 
 

