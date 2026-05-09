Шон Леви снимет новый фантастический фильм для Netflix

Netflix приобрел права на фантастический фильм «Somewhere Out There» («Где-то далеко»). Об этом пишет THR.
Режиссером ленты станет Шон Леви, известный по «Дэдпулу и Росомахе» и «Проекту „Адам“». Сценарий написал Макс Такс. По данным СМИ, за проект развернулась борьба между студиями, но в итоге фильм достался Netflix.
Фильм описывают как «эмоциональную научную фантастику» в духе «Прибытия» Дени Вильнева и «Проекта „Адам“». В центре сюжета — мужчина, переживающий смерть жены. После трагедии он отправляет сообщение в космос и неожиданно получает ответ.
По данным СМИ, на главную роль уже претендуют несколько известных актеров, но их имена пока не раскрываются. Сейчас Шон Леви завершает работу над новым фильмом по «Звездным войнам» — «Звездный истребитель» с Райаном Гослингом в главной роли. Премьера картины запланирована на май 2027 года.