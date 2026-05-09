Стало известно, какой гонорар получили Стрип, Хэтэуэй и Блант за съемки в «Дьявол носит Prada-2»

В Москве сняли ограничения на мобильный интернет после Дня Победы
Финансовые директора и риелторы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами Петербурга
В России создали приложение для пациентов с хронической болезнью почек
Назван топ-5 самых продаваемых книг о Великой Отечественной войне
На западе Москвы появятся новая зеленая зона и пешеходный маршрут
Официальную игру по «Паранормальному явлению» отменили из-за конфликта с Paramount
Сотрудников круизных лайнеров Disney задержали в США по делу о детской эксплуатации
Брат Эпштейна назвал подделкой предсмертную записку финансиста
На Красной площади прошел Парад Победы
В Италии зарегистрировали первый случай ИИ-зависимости
В центре Москвы в День Победы перекрыли несколько улиц
Рене Зеллвегер, Сисси Спейсек и Миа Триплтон сыграют в драме «Женщина на солнце»
Кристен Стюарт станет продюсером документального фильма о режиссере Барбаре Хаммер
Фильмам с использованием ИИ разрешили участвовать в борьбе за «Золотые глобусы». Но не ИИ-актерам
Начались съемки мини‑сериала «Hamburg Days» о ранних годах The Beatles
В Южной Корее робот впервые стал буддийским монахом
Памела Андерсон и Дебора Харри снимутся в комедии «Майтрейя»
СМИ: Бонни Тайлер оказалась в коме после разрыва аппендикса
Джейн Фонда сыграет сестру Джона Кеннеди в политическом триллере «Прекращение огня»
Билли Айлиш выступила в защиту зрителей, которые снимают концерты на телефоны
Ученые обнаружили токсины в Патагонии благодаря пингвинам
Синоптик: 30-градусная жара вернется в Москву только летом
В Мьянме обнаружили гигантский рубин весом 2,2 килограмма
Кинокампус Киностудии Горького запустит летние курсы для детей и взрослых
Роспотребнадзор: хантавирус Андес не опасен для россиян
Зои Кравиц раскритиковала Hulu из-за «пошлой» отсылки к Гарри Стайлзу
В Казани пройдет книжный фестиваль «Смены» ― с ярмаркой, лекциями и детской программой
LEGO официально разрешила собирать конструктор людям старше 99 лет

Стало известно, какой гонорар получили Стрип, Хэтэуэй и Блант за съемки в «Дьявол носит Prada-2»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: 20th Century Studios

В Variety выяснили, сколько денег получили Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант за участие в фильме «Дьявол носит Prada-2». Создатели рассказали, что важнее всего им было вернуть в ленту Мэрил Стрип, которая сыграла в первой части редактора модного журнала Миранду Пристли.

Источники сообщили, что 21-кратная номинантка на премию «Оскар» получила 12,5 млн долларов за сиквел. Однако актриса позаботилась и о своих коллегах и поставила условие: Энн Хэтэуэй и Эмили Блант должны получить такой же гонорар, что и она. В итоге актрисам действительно заплатили по 12,5 млн долларов за возвращение к своим персонажам. «Это благородный поступок со стороны Стрип, который отдает дань уважения трио, которое сделало первый „Дьявол носит Prada“настоящим хитом“, — говорится в сообщении.

Помимо восьмизначных гонораров, все три актрисы получили внушительные бонусы за кассовые сборы — эти выплаты будут расти вместе с кассовыми сборами фильма. Несмотря на то, что подобные поощрения — стандартная практика для звезд такого уровня, благодаря феноменальному успеху сиквела они уже начали приносить реальный доход. По информации источников, при сохранении текущего уровня популярности фильма, заработок каждой из героинь может превысить 20 миллионов долларов.

В зарубежном прокате «Дьявол носит Prada-2» появился 1 мая 2026 года, а в российском фильм выйдет только 12 мая. В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Туччи. 

Расскажите друзьям