Стало известно, какой гонорар получили Стрип, Хэтэуэй и Блант за съемки в «Дьявол носит Prada-2»

Источники сообщили, что 21-кратная номинантка на премию «Оскар» получила 12,5 млн долларов за сиквел. Однако актриса позаботилась и о своих коллегах и поставила условие: Энн Хэтэуэй и Эмили Блант должны получить такой же гонорар, что и она. В итоге актрисам действительно заплатили по 12,5 млн долларов за возвращение к своим персонажам. «Это благородный поступок со стороны Стрип, который отдает дань уважения трио, которое сделало первый „Дьявол носит Prada“настоящим хитом“, — говорится в сообщении.