На майских праздниках в Москве зарубежное кино заменят российскими лентами «Литвяк» и «Ждун-2»

Книгу Маргариты Симоньян добавили в лонг-лист «Большой книги» уже после публикации списка
В России резко выросло число сотрудников, которых планируют уволить
На ВДНХ откроется выставка, посвященная каскадерам
В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия
Игрока на Polymarket заподозрили в нагреве контрольного термометра Парижа, чтобы выиграть ставку
Блогерше Александре Митрошиной продлили домашний арест до 1 августа
Показываем фрагмент из нового сериала «Большая фарма» об изобретении лекарства от всех болезней
Белла Хадид выпустит книгу
Федор Конюхов перечислил три книги, которые берет с собой в путешествия
Майкл Б.Джордан и Остин Батлер исполнят главные роли в фильме по «Полиции Майами»
Павел Дуров выпустил шансон про блокировки в интернете
В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на фильм «Майкл»
ЛСП, Валерий Сюткин, Мальбэк & Сюзанна: Пикник Афиши объявил вторую волну артистов
Бенедикт Камбербатч снимется в экранизации романа Ника Брукера про ограбление Ватикана
По фильму «Полицейские» с Сильвестром Сталлоне снимут сериал
Вышел первый тизер «Глиноликого» ― боди-хоррора от DC Studios
В Северной Осетии спасли медведицу Дыньку. В Подмосковье она подружилась с щенком Арбузиком
Фильму «Покидая Северную Корею» не выдали прокатное удостоверение
Создатели «Приключений желтого чемоданчика» расскажут на Киностудии Горького о съемках фильма
24 апреля в Москве пройдет масштабный парад судов
«Не та легенда, которую вы помните»: вышел новый тизер «Смерти Робин Гуда» от A24
Основатель Gate31 Денис Шевченко сообщил, что бренд находится на грани закрытия
Новые «Зловещие мертвецы» получили первый тизер
Netflix выпустит документальный сериал о Кайли Миноуг
В Великобритании запретят покупать сигареты родившимся после 2008 года
Вышел тизер ромкома «За любовь» с Ксенией Бородиной и Алексеем Чадовым в главных ролях
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая

На майских праздниках в Москве зарубежное кино заменят российскими лентами «Литвяк» и «Ждун-2»

Российские кинотеатры на время майских праздников с 30 апреля по 11 мая не будут показывать зарубежное кино. Решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров, его поддержала кинокомпания «Атмосфера кино».

Кинотеатры не будут включать в расписание фильмы без официального правообладателя в России и действующего прокатного удостоверения. Так, вместо лент «Дьявол носит Prada 2» и «Хокум» российским зрителям покажут фильмы «Литвяк» о летчице-истребителе во время Великой Отечественной войны и «Ждун 2» об инопланетянине, который возвращается на Землю.

Данная инициатива будет проводиться кинотеатрами уже третий год подряд. При этом на новогодних праздниках в России также не показывали зарубежные фильмы. В топе оказались детские сказки: «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино». Первый к концу февраля собрал 6 млрд рублей, а «Простоквашино» и «Буратино» — 2,431 и 2,397 млрд рублей.

