Новые «Зловещие мертвецы» получили первый тизер

Фото: Warner Bros.

Warner Bros. опубликовала тизер фильма «Зловещие мертвецы: Пекло». Фильм выйдет в мировой прокат 10 июля. Прокатом в России займется «Вольга», однако точной даты выхода пока нет.

Видео: Warner Bros.

«Пекло» станет третьим фильмом серии: первый, «Зловещие мертвецы», вышел в 2013 году, второй, «Восстание зловещих мертвецов», — в 2023 году. Режиссерское кресло занял француз Себастьен Ваничек, известный по фильму «Паутина страха». Создатель оригинала Сэм Рейми выступает одним из продюсеров.

По сюжету женщина, потерявшая мужа в автокатастрофе, ищет утешения у родственников в домике в глуши. Она находит древнюю книгу, которая превращает жизнь постояльцев в адский кошмар.

В картине сыграли Сухейла Якуб («Девушки на балконе»), Тэнди Райт («Перл»), Хантер Дуэн («Уэнсдей»), Лусиана Бьюкенен («Нечто. Монстр из глубин») и Эрролл Шанд («Вождь войны»). Съемки проходили летом и осенью 2025 года в Новой Зеландии.

