«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты

Фото: «Вкусвилл»

«Вкусвилл» создал мармелад «По кочану» — ассорти со вкусами квашеной капусты, лайма и яблока. Выпуск новинки приурочен ко Дню заботы о микробиоте, который отмечается 23 апреля. С сегодняшнего дня мармелад уже доступен в магазинах сети и доставке.

Во вкусе чувствуется рассол из-под квашеной капусты и ферментированные ноты. Все три вкуса — квашеная капуста, лайм и яблоко — выполнены в форме маленьких кочанов капусты.

Анна Романенко, менеджер спецпроектов во «Вкусвилле», отметила: «Мармелад „По кочану“ — наше дружеское напоминание людям есть больше овощей, хотя бы в мармеладках, и заботиться о своей микробиоте».

День заботы о микробиоте учредил сам «Вкусвилл». В честь него на территории московского «Хлебозавода» разместили плакаты с прикрепленными пакетиками семян микрозелени, которые можно сорвать и вырастить дома. На плакатах оказались пакетики с семенами двух видов — редиса и горчицы.

